Блинкен рассказал о лжи России и попытки оправдать войну с Украиной

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался о приемах России при нападении и агрессии против других государства пытаться прикрыть и оправдать свои действия ложью, сообщает РБК-Украина.

В публикации добавлен ролик, в котором указаны случаи неправдивых заявлений РФ о якобы биологическом и химическом оружии и "секретных лабораториях" в Украине и Сирии, об оккупации украинской Автономной республики Крым российскими военными без опознавательных знаков, о "геноцидных" обвинениях во время своей войны против Грузии, об отравлении "Новичком" Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и прочее.

"Мы видели это в Грузии в 2008 году. На востоке Украины в 2014 году. В Сирии в 2018 году. В Великобритании в 2018 году. Теперь это снова происходит в Украине в 2022 году. Кремль постоянно придумывает ложь, чтобы переложить вину и попытаться оправдать свои зверства" , - пишет Блинкен.

We saw this in Georgia in 2008. In eastern Ukraine in 2014. In Syria in 2018. In the UK in 2018. Now, it's happening again in Ukraine in 2022. The Kremlin has consistently made up lies to shift the blame and attempt to justify its atrocities. pic.twitter.com/aV8ovnN6H3 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 17, 2022

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден назвал Владимира Путина военным преступником. Такое заявление прозвучало после того, как Сенат США единогласным решение принял соответствующую резолюцию об осуждении руководителя Кремля из-за зверств войск оккупантов во время войны с Украиной.

Добавим, недавно Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции под "чужим флагом" с био- или химоружием, чтобы попытаться оправдать вторжение в Украину.