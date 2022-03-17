Путин про цель войны с Украиной: "За право оставаться Россией"

Президент России Владимир Путин заявил, что ведет войну с Украиной "за право быть и оставаться Россией", сообщает Голос Америки.

Путин назвал "национал-предателями" тех, кто ориентируется на западный образ жизни.

По словам президента РФ, ставку на таких граждан делает Запад, пытаясь помешать стране.

К людям, просто тратящим деньги за границей, у него вопросов нет.

Выступая на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов, Путин вновь раскритиковал западные страны, заявив, что они пытаются "отменить" Россию.

Страну, по его словам, пытаются "отправить за Можай" , "превратить в слабую, зависимую" и, "в лучшем для них варианте" , расчленить.

При этом, заявил он, западные страны будут делать ставку на "пятую колонну" .

Запад, по словам Путина, пытается расколоть российское общество, делая ставку "на так называемую пятую колонну, на национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там, и "живет" даже не в географическом смысле слова, а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию" .

"Я совсем не осуждаю тех, у кого вилла в Майами или на Французской Ривьере, кто не может обойтись без фуа-гра, устриц или так называемых гендерных свобод. Но проблема абсолютно не в этом, а в том, что многие из таких людей, по своей сути, ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим народом, не с Россией" , – сказал президент.

По словам Путина, российский народ "всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей" , а последних просто "выплюнет, как случайно залетевшую в рот мушку" .

По мнению президента, такое "естественное и необходимое самоочищение общества" укрепит страну.

Как подчеркнул глава российского государства, многие страны смирились с тем, "чтобы жить, согнув спину и подобострастно принимая все решения своего суверена" , но Россия никогда не будет "в таком жалком и униженном состоянии" .