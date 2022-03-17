NYT: РФ потеряла в Украине больше военных, чем США в Ираке и Афганистане

По оценкам американской разведки, в ходе развязанной Россией полномасштабной войны против Украины погибло больше 7000 российских военных, сообщает Новое время.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Данные американской разведки основаны на информации украинской и российской сторон, а также публикациях в СМИ, спутниковых снимках и видео с российскими танками и солдатами.

Таким образом, Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за 20 лет в Ираке и Афганистане, отмечает издание.

По словам американских чиновников, такое количество погибших за три недели боев является ошеломляющим и имеет последствия для боеспособности российских подразделений. Источники в Пентагоне говорят, что если одно подразделение теряет 10% военных (включая раненых), оно теряет боеспособность. В войне против Украины участвует более 150 000 российских военнослужащих. Потери, включая, по приблизительным оценкам, примерно от 14 000 до 21 000 раненых, близки к этому 10%-ному уровню.

Информация Украины, НАТО и России свидетельствует, что Россия также потеряла не менее трех генералов.

В Пентагоне отмечают, что большое и увеличивающееся количество погибших может подорвать у военных желание продолжать боевые действия. Появляется информация о том, что россияне бросают технику и прячутся в лесах.

"Похоже, они [значительные потери] влияют на боевой дух и сплоченность подразделений, особенно учитывая то, что эти солдаты не понимают, за что они воюют" , — сказала Эвелин Фаркас, бывшая высокопоставленная сотрудница Пентагона во времена администрации Обамы.

Однако речь идет только о сухопутных войсках, добавила она. Россия все чаще использует авиацию для атак на украинские города. По словам источников, такая тактика помогает маскировать плохую работу российских военных на земле.

Западные чиновники говорят, что в Украине может находиться около 20 российских генералов.

"Уже три генерала [убиты] — это шокирующая цифра" , — сказал бывший посол США в России Майкл Макфол.

Два источника NYT отметили, что многие российские генералы разговаривают по незащищенным телефонам и рациям. По их словам, по крайней мере в одном случае украинцы перехватили звонок генерала, определили его геолокацию и совершили атаку, в ходе которой убили его.