Крупнейший энергетический концерн Германии отказывается от покупки российского газа

Немецкий энергетический концерн E.ON прекратил закупку новых объемов газа у Газпрома и дочерних компаний в связи с войной на Украине. При этом в компании не исключают, что негативный эффект от отказа они почувствуют уже до конца года, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В E.ON заявили, что у группы компаний нет долгосрочных контрактов на поставку российского газа, осталось лишь небольшое количество подписанных краткосрочных договоров, которые в ближайшее время закончатся. Продлевать и заключать новые договора с российскими компаниями E.ON не планирует.

"Российский рынок не входит в число наших целевых регионов. Но ясно одно: если будет более или менее продолжительный физический дефицит импорта энергоносителей, это будет иметь последствия и для нас, как для энергетического концерна" , — заявил генеральный директор E.

ON Леонхард Бирнбаум на ежегодной пресс-конференции.

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