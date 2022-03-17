Сербия отменила все рейсы из Москвы в Белград

Авиакомпания Air Serbia отменила все рейсы из Москвы в Белград, поддержав всемирные санкции из-за войны России против Украины, сообщает Новое время.

Ранее сербская авиакомпания пыталась нарастить перевозки в Россию, в то время как другие европейские авиакомпании перестали выполнять такие полеты. Таким образом, Белград стал настоящим сокровищем для российских путешественников, ведь он отыгрывал для них роль «моста в Европу».

Такое решение было встречено волной критики, после чего Air Serbia все-таки поддержала мировые санкции и закрыла небо для россиян.