Генштаб: ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника

В Генеральном штабе ВСУ проинформировали о ситуации в областях на начало четвертой недели войны, и какая оперативная обстановка по состоянию на утро 22-х суток борьбы с российскими оккупантами, сообщает РБК-Украина.

За последние сутки положение и характер действий сил обороны не претерпели существенных изменений. Так, ВСУ продолжали наносить серьезные удары по группировкам вражеских войск, которые пытаются закрепиться и удерживать оборону захваченных рубежей.

За сутки защитники Украины уничтожили командный пункт и подразделения обеспечения 35 общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ, потери врага уточняются.

Также зенитные ракетные войска Воздушных Сил и ПВО Сухопутных войск ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: 2 истребителя-бомбардировщика Су-34, 3 истребителя Су-34СМ, 3 вертолета и БПЛА оперативно-тактического уровня.

Информация о типе еще одного сбитого самолета и гибели летчиков уточняется, добавили в Генштабе.

Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре и густонаселенным районам украинских городов.

"Российские оккупанты продолжают коварно действовать и в информационном пространстве - осуществляют кибератаки, физически уничтожают ретрансляторы телевизионных и радиосигналов, продолжают массовую информационную компанию с целью дискредитации высшего военно-политического руководства Украины и Сил обороны" , - говорится в сообщении.

В Генштабе рассказали, что российские войска продолжают нести потери. Есть большие проблемы с комплектованием боевых подразделений и подразделений обеспечения.