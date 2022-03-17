График эвакуационных поездов на 17 марта

УЗ обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 17 марта﻿. Об этом говорится в сообщении﻿ пресс-службы.

Харьков:

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

9:40 — №229/230 Харьков — Ужгород;

13:00 — №239/240 Харьков — Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

8:00 — Интерсити + Днепр — Львов;

10:30 — №903/904 Днепр — Дрогобыч.

Краматорск:

13:00 — №273/274 Краматорск — Львов;

16:00 — №275/276 Краматорск — Львов.

Кривой Рог:

11:00 — №219/220 Кривой Рог — Ужгород.

Запорожье:

10:00 — №902/901 Запорожье — Хелм;

16:05 — №225/226 Запорожье — Ковель;

18:00 — №234/233 Запорожье — Ужгород.

Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и 17:00, а также в Харьков — в 1:00 и 7:00.