График эвакуационных поездов на 17 марта
УЗ обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 17 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.
Харьков:
- 8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;
- 9:40 — №229/230 Харьков — Ужгород;
- 13:00 — №239/240 Харьков — Львов;
- 14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр:
- 8:00 — Интерсити + Днепр — Львов;
- 10:30 — №903/904 Днепр — Дрогобыч.
Краматорск:
- 13:00 — №273/274 Краматорск — Львов;
- 16:00 — №275/276 Краматорск — Львов.
Кривой Рог:
- 11:00 — №219/220 Кривой Рог — Ужгород.
Запорожье:
- 10:00 — №902/901 Запорожье — Хелм;
- 16:05 — №225/226 Запорожье — Ковель;
- 18:00 — №234/233 Запорожье — Ужгород.
Дополнительные рейсы также отправятся из Одессы в Ужгород в 22:32, из Киева в Хелм в 19:13. С вокзала Дарница отправятся поезда Интерсити+ во Львов в 8:00 и 17:00, а также в Харьков — в 1:00 и 7:00.