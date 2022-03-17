ГНСУ обнародовала телефоны для решения вопросов пересечения границы

В Государственной пограничной службе обнародовали номера телефонов, по которым можно получить консультацию по отдельным вопросам пересечения границы со странами ЕС и Молдовой, сообщает Укринформ.

Госпогранслужба сообщает, что получить консультацию по отдельным вопросам пересечения границы можно по телефонам:

Волынский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Волынской области) – тел. (033) 272 09 20;

Львовский пограничный отряд (граница с Республикой Польша в пределах Львовской области) – тел. (032) 239 01 23.

Консультацию по пересечению границы со Словакией и Венгрией можно получить в Чопском пограничном отряде по номеру (067) 181 42 67.

По вопросам пересечения границы с Румынией и Молдовой в пределах Черновицкой области можно получить консультацию в Черновицком пограничном отряде по номеру – (037) 259 19 49; в пределах Винницкой области – в Могилев-Подольском пограничном отряде по номеру (043) 376 01 41.

В ГНСУ также указали номер телефона Западного регионального управления – (032) 275 62 90.