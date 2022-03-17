Луганская ОВА: оккупанты обстреливали Рубежное всю ночь
Оккупанты обстреливали Рубежное всю ночь, повреждено по меньшей мере 27 домов, сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали по меньшей мере 27 домов, кое-где по целым улицам", - говорится в сообщении.
Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке.
Информация о пострадавших уточняется.
Гайдай добавил, что российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не позволяют безопасно уехать.
"На днях мы видели, как был открыт огонь по автобусам с беженцами в Рубежном, вчера – в направлении из Мариуполя. Едва удалось вывезти женщин и детей из Попасной", - написал он.