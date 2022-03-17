Луганская ОВА: оккупанты обстреливали Рубежное всю ночь

Оккупанты обстреливали Рубежное всю ночь, повреждено по меньшей мере 27 домов, сообщает руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Россияне в ночь с 16 на 17 марта устроили в Рубежном ад, обстрелы продолжались всю ночь. В городе в результате российских обстрелов пылали по меньшей мере 27 домов, кое-где по целым улицам" , - говорится в сообщении.

Еще минимум пять возгораний произошло в Попасной, одно – в Северодонецке.

Информация о пострадавших уточняется.

Гайдай добавил, что российская армия продолжает целенаправленно обстреливать мирных жителей, которым даже не позволяют безопасно уехать.