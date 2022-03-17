ГСЧС: оккупанты могут использовать форму спасателей для провокаций

Зафиксированы случаи, когда неизвестные пытаются завладеть форменной одеждой украинских спасателей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Речь идет об одежде пожарных, которую неизвестные просят предоставить в качестве благотворительной помощи. Для этого звонят в подразделения, руководителям частей, представителеям пресс-служб и представляются родственниками сотрудника ГСЧС" , — рассказали в ведомстве.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций" , — считают в Службе спасения.

ГСЧС официально сообщает, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ведомства от международных партнеров ведется и координируется исключительно через центральный офис, а не через родственников сотрудников.

"ГСЧС не ведет раздачу гуманитарной помощи в виде форменной одежды украинских спасателей" , — добавили в службе.

Украинцев просят быть бдительными, проверять подозрительные просьбы и немедленно сообщать о подобных звонках или сообщениях правоохранителям.

Зафиксированы случаи, когда российские провокаторы намеренно вбрасывают в информационное поле данные о якобы предателях и диверсантах.