Novi list: в Хорватии арестовали мега-яхту Медведчука

Яхту кума Владимира Путина и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука арестовали в Хорватии. Об этом, ссылаясь на хорватское издание Novi list, сообщает Новое время.

Хорватская полиция арестовала мега-яхту Royal Romance, которая находилась в порту Риеки. Об этом пишет хорватское издание Novi list со ссылкой на собеседников в полиции.

Владельцем этого 92-метрового сверхроскошного судна формально до марта прошлого года был украинский политик и кум Владимира Путина — Виктор Медведчук.

Теперь 92-метровая Royal Romance, входящая в топ-5 крупнейших яхт мира, не сможет покинуть пределы порта.

Ежегодные расходы на содержание яхты и путешествия оцениваются в ошеломляющие $15−20 млн.

Арест на имущество Медведчука наложен в рамках санкций Евросоюза, которые введены против связанных с Кремлем политиков и должностных лиц.

Напомним, что после вторжения российской армии в Украину Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.