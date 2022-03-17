Эксперты рассказали, будет ли Китай помогать России в агрессии против Украины

Пекин только на слухах о возможной помощи Москве за два дня потерял около 1,5 трлн долларов, сообщает Сегодня.

Пока российская армия захлебывается в Украине, экономика РФ стонет под гнетом западных санкций. Прошло три недели с начала войны, и Москва была вынуждена обратиться к Пекину с просьбой предоставить военную и экономическую помощь. И хотя официально такая информация опровергается, сразу несколько влиятельных изданий ее подтвердили.

На этих новостях китайский фондовый рынок пережил одно из крупнейших падений в своей истории. Мы поговорили с экспертами и выяснили, может ли Китай, несмотря на угрозу западных санкций, предоставить помощь России и на каких условиях.

Пекин включает заднюю

После того, как в прессе появились новости, что Пекин может помочь России военной продукцией и экономически, фондовый рынок Китая испытал обвал, которого не было со времен кризиса 2008 года. По разным оценкам, акции китайских компаний подешевели на 1,5 трлн долларов.

То есть только предположение, что Пекин протянет руку военной помощи Москве, вызвало опасения, что КНР получит санкции, похожие на те, что Запад применил к РФ.

И как сообщает агентство Bloomberg, в Китае достаточно сильно испугались, что могут пострадать от западных санкций, и заявили, что занимают нейтралитет.

"Китай не является стороной "кризиса" и не хочет, чтобы санкции затронули Китай" , – заявил министр иностранных дел страны Ван И.

В Китае говорят, что никак не будут вмешиваться в "украинский конфликт" и не будут оказывать военную помощь РФ. Но вот экономическую помощь оказать могут, поскольку Москва – это торговый партнер Пекина.

Такая осторожная риторика КНР на фоне агонии путинского режима, которому срочно нужна помощь, объясняется просто. Пекин опасается еще большего падения фондового рынка и стагнации экономики.

"С одной стороны, падение китайского индекса Hang Sang началось намного раньше из-за дефолта крупного застройщика, еще до начала войны России в Украине. С другой стороны, восстановление китайского фондового рынка будет тесно завязано на потенциале роста компаний и политической ноте страны. Причина в том, что если политически Китай оступится, то выход иностранных инвесторов из акций усилится, и это приведет к катастрофическому падению фондового рынка Китая" , – говорит аналитик компании Esperio Александр Болтян.

По его словам, многие крупные компании этого региона не высказывают своего отношения к ситуации в Украине и сохраняют нейтралитет. Также на китайскую экономику сейчас давит закрытие на локдаун из-за COVID-19 крупного региона, где сконцентрированы производственные мощности для американской компании Apple. Так что нарываться на западные санкции Китаю сейчас не с руки.

Как могут помочь

Эксперты говорят, что Китай может оказать экономическую помощь России, но будет она совсем не безвозмездной.

"Китай заинтересован в расширении зоны своего влияния. Уже лет 20 эта страна активно занимается предоставлением валютных свопов разным странам, что постепенно увеличило долю юаня в ЗВР всего мира. Помогать экономике России Китай не будет, если в этом нет коммерческого интереса. Приостановка экономического роста из-за меньшего спроса на товары со стороны России очевидна, однако говорить о том, что КНР начнет выгодную для России экономическую деятельность по поставке различных товаров не приходится" , – считает Александр Болтян.

По его словам, у Китая есть интерес в поставке тех товаров, которые стали запрещенными из-за санкций Запада.

"Но сам Китай не сможет организовывать работу компаний и вести торговую активность с Россией. Более вероятно, что Китай будет заключать договоры на работу с дочерними компаниями тех брендов, которые теперь не поставляют товары в Россию. Таким образом, компании и бренды обойдут санкционные запреты, а Китай сохранит загрузку производственных мощностей" , – продолжает эксперт.

Как говорит старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, помощь РФ и Беларуси от Китая будет совсем не безвозмездной. Если Пекин будет видеть, что он единственный поставщик тех или иных товаров в РФ, он будет продавать их в 2-3 раза дороже.

Украинский фактор

В случае помощи России в войне против Украины Китай может обрубить сук, на котором сам и сидит. Дело в продовольственной безопасности. Как сообщили в Центре экономической стратегии, примерно половина китайского импорта зерновых (кукуруза, пшеница) в 2020 году – это были поставки из Украины.

Поэтому вряд ли Пекин будет готов рисковать собственной безопасностью ради партнерства с Россией. Разве что Путин предложит какие-то особые условия взамен. С другой стороны, нужно помнить, что Пекин всегда преследует свои геополитические интересы.