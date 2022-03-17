МИД Латвии предложил "Нюрнберг" для РФ в Харькове или Мариуполе
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался за то, чтобы в будущем международный трибунал по военным преступлениям России проводился в Мариуполе или Харькове, которые подверглись особо жестоким разрушениям, сообщает Европейская правда.
Об этом он заявил в своей соцсети 17 марта, очевидно, реагируя на уничтожение бомбой помещения драмтеатра в Мариуполе.
"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", – написал Эдгарс Ринкевичс.
Он добавил, что союзникам следует предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.
"Это не о провоцировании России, а о спасении гражданского населения", – отметил министр.