МИД Латвии предложил "Нюрнберг" для РФ в Харькове или Мариуполе

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс высказался за то, чтобы в будущем международный трибунал по военным преступлениям России проводился в Мариуполе или Харькове, которые подверглись особо жестоким разрушениям, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в своей соцсети 17 марта, очевидно, реагируя на уничтожение бомбой помещения драмтеатра в Мариуполе.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание" , – написал Эдгарс Ринкевичс.

Он добавил, что союзникам следует предоставить Украине еще больше оружия для самозащиты.