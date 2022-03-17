"Укрзализныця" опубликовала расписание дополнительных поездов на 17 марта

"Укрзализныця" продолжает эвакуацию людей из областей, где идут боевые действия, сообщает Сегодня.

Ряд эвакуационных поездов "Укрзализныци" курсирует по стабильному графику. На каждый день назначают дополнительные рейсы из разных городов. Об этом сообщили в пресс-службе компании и опубликовали расписание дополнительных поездов на 17 марта.

Пассажиры могут воспользоваться эвакуационными поездами из Харькова, Днепра, Краматорска, Кривого Рога и Запорожья.

Они будут ездить по следующему графику:

9:40 – №229/230 Харьков – Ужгород;

13:00 – №239/240 Харьков – Львов;

14:00 – Интерсити+ Харьков – Львов;

10:30 – №903/904 Днепр – Дрогобыч;

13:00 – №273/274 Краматорск – Львов;

16:00 – №275/276 Краматорск – Львов;

11:00 – №219/220 Кривой Рог – Ужгород;

10:00 – №902/901 Запорожье – Хелм;

16:05 – №225/226 Запорожье – Ковель;

18:00 – №234/233 Запорожье – Ужгород.

22:32 – Одесса – Ужгород;

19:13 – Киев – Хелм.

Кроме этого, с вокзала "Дарница" в Киеве будут курсировать "Интерсити+". Во Львов они отправляются в 8:00 и 17:00. В направлении Харькова – в 1:00 и 7:00.

Рейсы в Польшу:

10:00 – 902/901 Запорожье-1 – Хелм;

12:12 – 7609 Львов – Пшемысль;

15:40 – 7611 Львов – Пшемысль;

18:22 – 38/36-35/37 Одесса-Главная – Пшемысль;

19:13 – 67/68 Киев-Пасс – Варшава;

19:55 – 7601 Львов – Пшемысль.

Рейсы в Словакию:

11:35 №8661 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице (прибытие 13:49);

16:50 №961 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице (прибытие 18:13).

Ежедневно курсирует по 9 поездов в Венгрию с интервалом 3 часа. Выезжают со станции Чоп и уезжают в Захонь, стоимость проезда составляет 102 гривны. Есть поезд в 12:30 из Мукачево в Будапешт. Можно воспользоваться поездом из Одессы в Измаил, а там пересесть на транспорт в Тульчу. в Румынии.

Важно для пассажиров

В эвакуационных поездах по Украине проезд бесплатный, но если вы едете в обратном направлении, то придется заплатить. Платный также проезд в направлении Венгрии.

С собой в вагон можно взять животных. На время войны в "Укрзализныце" упростили правила перевозки домашних питомцев. Достаточно, чтобы на них были документы, а сами животные были в переноске или наморднике и привиты от бешенства.