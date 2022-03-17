Приватбанк запускает льготное кредитование аграриев

Банк начинает принимать заявки от агропроизводителей. Программа рассчитана на срок до шести месяцев. Доступны несколько кредитных продуктов, сообщает UBR.

Государственный Приватбанк начинает прием заявок на льготное кредитование агропроизводителей согласно постановлению Кабинета министров. Подать заявку можно онлайн, сообщила пресс-служба банка.

Кредитование доступно на срок до шести месяцев под 0% годовых с подключением программы 5-7-9%.

Предусмотрены такие кредитные продукты:

"КУБ с залогом" до 5 млн грн – под обеспечение госгарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;

"Агросезон" до 5 млн грн – под обеспечение государственной гарантией в размере 80% от суммы кредита без дополнительного залога от клиентов;

"Агросезон" от 5 до 50 млн грн – под обеспечение госгарантией в размере 80% от суммы кредита с дополнительным обеспечением от клиентов в размере 20% от суммы под залог сельхозтехники.

Кредитование доступно для агропроизводителей с достаточным банком земли в обработке, которая находится в регионах Украины, где на данном этапе не ведутся боевые действия.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что возможность полноценно приступить к посевной кампании в этом году появится не ранее чем в конце марта, а в некоторых регионах даже в первой декаде апреля.