Минэнерго: в Украине не будут повышать тарифы на электричество в условиях войны

В министерстве планируют разработать определенный алгоритм, который призван помочь всем генерациям пройти этот период, сообщает UBR.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Безусловно, никто тарифы повышать не будет. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период" , – отметил глава Минэнерго.

Также он указал, что склоняется к сохранению действующей модели спецобязательств на рынке электроэнергии. Однако падение уровня расчетов за электричество также сказалось на генерации "Укргидроэнерго" и "Энергоатома".

"Есть вопросы, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать механизм, который есть" , – указал министр.

По его словам Галущенко, уровень расчетов на рынке электроэнергии с начала войны упал на 30%.

Стоит отметить, что модель финансового ПСО рассчитана на период с 1 октября 2021 года по 31 апреля 2022-го. "Энергоатом" и "Укгидроэнерго" получили право продавать ресурс на рынке и за счет доходов компенсировать поставщикам универсальных услуг тарифы для населения. Для домохозяйств с объемом потребления 250 кВт-ч/месяц установлен тариф на уровне 1,44 грн. Все остальные платят 1,68 грн.

Напомним, 16 марта украинская энергетическая система синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E.