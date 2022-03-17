МИД Франции: Россия только делает вид, что ведет с Украиной переговоры

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что Россия только делает вид, что ведет с Украиной переговоры, сообщает Слово и дело.

В интервью Le Parisien министр заявил, что на переговорах нужно прежде всего обсуждать прекращение огня, иначе это переговоры с «пистолетом у головы».

«К сожалению, сохраняется все та же российская логика: максимализм требований, стремление к капитуляции Украины, обострение осадной войны. Как и в Грозном и Алеппо, в основе этого лежит обычный триптих: беспорядочные обстрелы, так называемые гуманитарные «коридоры», призванные потом обвинить противника в их несоблюдении, и беспредметные переговоры, которые только имитируются. Это драматический процесс длительной жестокости», – заявил Ле Дриан .

Отметим, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс тоже скептически относится к мирным переговорам между Россией и Украиной. По ее словам, Путин должен для начала вывести войска из Украины.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина ведет переговоры с Россией в первую очередь ради того, чтобы добиться мира. Также Украине нужны гарантии безопасности, прекращение войны и восстановление территориальной целостности.