В Киеве возобновило работу метро: где едет

В Киеве после усиленного комендантского часа метро возобновило работу в режиме перевозок, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Facebook-страница столичного метрополитена

Согласно сообщению движение организовано по:

Красной линии – от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".

Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".

Примерный интервал движения 40 минут.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.