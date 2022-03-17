В Киеве возобновило работу метро: где едет
В Киеве после усиленного комендантского часа метро возобновило работу в режиме перевозок, сообщает Украинская правда.
Об этом пишет Facebook-страница столичного метрополитена
Согласно сообщению движение организовано по:
Красной линии – от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".
Синяя линия от ст. "Героев Днепра" к ст. "Теремки" без остановки на станциях: "Майдан Незалежности" и "Площадь Льва Толстого".
Зеленой линии от ст. "Сырец" до ст. "Выдубичи без остановки на станциях "Дворец спорта", "Кловская" и "Золотые ворота". Также работает участок "Славутич" - "Красный хутор".
Примерный интервал движения 40 минут.
График работы может оперативно изменяться по необходимости.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:30 до 19:00. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.