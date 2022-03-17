ВОЗ бьет тревогу по поводу нового всплеска COVID-19 в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забила тревогу в связи с глобальным всплеском случаев заболевания COVID-19, несмотря на сокращение количества тестов и снижение числа случаев заражения в течение нескольких недель, сообщает Українські Новини.

ВОЗ заявила, что число случаев особенно растет в некоторых частях Азии, призывая к расширению охвата вакцинацией и осторожности при отмене мер реагирования на пандемию.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил на брифинге для прессы, что глобальное увеличение числа случаев заболевания, несмотря на сокращение тестирования, "означает, что случаи, которые мы наблюдаем, являются лишь верхушкой айсберга" . Он добавил:

"Следует ожидать продолжения локальных вспышек, особенно в районах, где меры по предотвращению передачи вирусов были отменены".

По словам Марии ван Керхове, технического руководителя ВОЗ по COVID-19, за последнюю неделю организацией было зарегистрировано более 11 млн случаев инфицирования. Это на восемь процентов больше, чем на предыдущей неделе.

По ее словам, одним из факторов, способствующих росту числа случаев, является штамм Омикрон, наиболее заразный вариант коронавируса на данный момент. Еще одним способствующим фактором является отмена мер по охране здоровья, таких как маски, физическое дистанцирование и ограничения на передвижение в некоторых странах.

Кроме того, Керхове сказала:

"Также стоит учесть неполный охват вакцинацией во многих частях мира, и в частности, среди людей, которые подвержены риску развития тяжелых заболеваний".

"Третий фактор, подстегнувший количество случаев, – это дезинформация", – добавила она. Например, о том, что "Омикрон" является заболеванием в легкой форме и пандемия закончилась".

"Нам нужна очень мощная система эпиднадзора по всему миру за COVID-19. Несмотря на все вызовы, с которыми мы сталкиваемся, нам все равно нужно продолжать тестирование", – подчеркнула она.

Поскольку каждая страна сталкивается со своей отдельно взятой ситуацией, ВОЗ постоянно предупреждает, что пандемия еще не закончилась, и призывает все страны сохранять бдительность.

Вирус будет "нарастать и ослабевать", поскольку "он еще не превратился в чисто сезонную или предсказуемую модель" , – заявил Майк Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.