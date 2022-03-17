Верещук: в Украине сегодня согласовали 9 гуманитарных коридоров

В четверг, 17 марта, в Украине открыто 9 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

В Донецкой области откроют гуманитарный коридор по маршруту Мариуполь – Запорожье.

Планируется отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя, а также запустить по маршруту автоцистерну с горючим для заправки частных автомобилей.

В Киевской области откроют коридор из города Бородянка в Житомир и из села Шевченково в Бровары.

Также планируется доставить гуманитарную помощь в Гостомель, Бучу, и в села Семиполки, Марковцы, Опанасов.

В Харьковской области гуманитарная помощь будет направляться из Харькова в Волчанск.