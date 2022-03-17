США разрешили расширить экспорт сжиженного газа в Европу

Соединенные Штаты разрешили расширить экспорт в Европу сжиженного газа, сообщает Новое время.

Министерство энергетики США разрешило экспорт сжиженного природного газа из двух действующих экспортных проектов СПГ — Sabine Pass компании Cheniere Energy в Луизиане и Corpus Christi в Техасе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Это позволит компаниям увеличить суточный экспорт на 0,72 млрд кубических футов (20,4 млн куб. м) природного газа в сжиженной форме в страны, с которыми у США нет соглашения о свободной торговле, включая всю Европу.

В настоящее время США являются ведущим мировым экспортером сжиженного газа. Ожидается, что в этом году к концу этого года экспорт вырастет еще на 20% по сравнению с нынешним уровнем, поскольку в эксплуатацию будут введены дополнительные мощности.

В январе 2022 года американский газ составил более половины европейского импорта сжиженного газа.

В марте этого года Газпром увеличил прокачку газа в Европу до максимума за семь месяцев.