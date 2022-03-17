ОП: Похищенного мэра Мелитополя обменяли на российских солдат-срочников

Мэра Мелитополя Ивана Федорова обменяли на девятерых российских солдат-срочников. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Офиса президента Дарья Заривная в эфире Україна 24, сообщает Лига.net.

"Мэр Мелитополя Иван Федоров был освобожден из российского плена. За него Россия получила девять своих пленных солдат 2002−2003 года рождения. Это фактически дети. Срочники, которых, по словам минобороны РФ, в Украине нет" , — рассказала Заривная.

По ее словам, похищенного 11 марта Федорова больше 5 дней склоняли к сотрудничеству, но мэр Мелитополя не согласился. После освобождения он поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.