ОВА: В Чернигове за сутки под российскими обстрелами погибли 53 человека

В среду 53 человека погибли вследствие обстрелов Чернигова российскими оккупационными войсками, сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус, сообщает Интерфакс-Украина.

"Враг продолжает системные арт- и авиаобстрелы областного центра, уничтожает гражданскую инфраструктуру. Мы несем большие потери. Только за вчерашние сутки в морги города поступили 53 тела наших граждан, которые погибли, которые были убиты российским агрессором. И за каждого нашего гражданина мы будем мстить и убивать" , - сказал Чаус в видеообращении.

При этом Вооруженные силы Украины, по его словам, продолжают наносить противнику в окрестностях города большой ущерб. При этом оккупационные войска в сам Чернигов не прорывались, подчеркнул глава обладминистрации.

Относительно открытия коридора для эвакуации жителей Чаус сообщил, что "сегодня будет очередной раунд переговоров и центральная власть, и местная власть над этим работают совместно с командованием Вооруженных сил Украины".

"Я не хочу отправлять на верную смерть детей города Чернигов, поэтому "зеленый коридор" будет исключительно после того, как мы договоримся. Сегодня такие переговоры будут проводиться, чем закончатся – будем вас информировать" , - сказал он.

Глава обладминистрации сообщил о проблемах с энерго-, водо-, газо- и теплоснабжением, при этом аварийные бригады и спасатели "под обстрелами ежечасно пытаются ремонтировать дыры в сетях".

"Не все так хорошо, как мы планировали, но не безнадежно, как по мне" , - отметил он.

Чаус также проинформировал, что в некоторых служащих укрытиями подвалах все еще могут находиться люди без еды и питьевой воды. При этом Черниговской горсовет и волонтеры работают над продовольственным обеспечением людей, которые находятся в укрытиях, и призвал жителей города помогать с идентификацией проблемных укрытий.