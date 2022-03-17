Investing: рубль резко укрепился на бирже

Однако на" черных рынках" долларом до сих пор торгуют по заоблачным ценам, сообщает Сегодня.

Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже". Утром 17 марта, по итогам первой минуты торгов, курс доллара был 105,01 руб (-2,99 рубля до уровня закрытия 16 марта). Евро при этом стоил 112,51 руб. (-5,19 рубля до уровня закрытия среды).

Об этом свидетельствуют данные Investing.

По состоянию на 10:14 по киевскому времени рубль еще немного укрепился по отношению к доллару и стоил уже 104,20 руб за дол.

Динамика курса на бирже / Фото: Investing.com

Такие изменения, как объясняет большинство экономистов, вызваны надеждой участников рынка на достижение прогресса в российско-украинских переговорах.