Тарута: бомбоубежище под драмтеатром в Мариуполе выдержало удар
Хорошие новости пришли из Мариуполя. Бомбоубежище под драмтеатром, куда вчера был нанесен авиаудар, выдержало – люди смогли спастись.
Об этом сообщил народный депутат Украины и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута на своей официальной странице в Facebook.
"После страшной ночи неизвестности к утру 22-го дня войны наконец-то хорошие новости из Мариуполя! Бомбоубежище выдержало. Завалы начали разбирать, люди выходят живые!" – написал нардеп.