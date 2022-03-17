Тарута: бомбоубежище под драмтеатром в Мариуполе выдержало удар

Хорошие новости пришли из Мариуполя. Бомбоубежище под драмтеатром, куда вчера был нанесен авиаудар, выдержало – люди смогли спастись.

Об этом сообщил народный депутат Украины и бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута на своей официальной странице в Facebook﻿.