Резников: Цель России - уничтожить Украину

Министр обороны Алексей Резников заявил, что целью РФ является уничтожение Украины. А воюя с нашей страной, враг воюет против всего мира.﻿ Об этом он заявил на внеочередном заседании Североатлантического Совета на уровне министров обороны, сообщает РБК-Украина.

"Война против Украины - это война против мира. Пожелав уничтожить Украину, Россия пошла войной против гуманизма, международного права, мира и свободы - ценности, которые делают нас людьми, а не машинами или зверями. В полях и городах Украины люди, наши люди борются против зверей в машинах", - отметил министр.

Добавим, также Резников заявил, что после провала тактики блицкрига Россия перешла к тактике террора - с массовыми убийствами гражданских, разрушениями и жестокостью. По словам министра, Кремль - это коллективный Гитлер XXI века.