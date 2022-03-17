ОГП: С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 108 детей
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 108 детей. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.
"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права. По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 раненых", - говорится в сообщении.
Больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14, и Херсонской – 10 областях.
В результате бомбардировок и обстрелов оккупанты повредили более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.
Больше всего повреждено в:
- Донецкой области – 119;
- Харьковской области – 77;
- Николаевской области – 30;
- Сумской области – 28;
- Киевской области – 35;
- Херсонской области – 21;
- Киеве – 24.
Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.
"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где ведутся активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", – добавили в Офисе генпрокурора.