ОГП: С начала полномасштабного вторжения РФ погибли 108 детей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 108 детей. Об этом сообщили﻿ в Офисе генпрокурора.

"Вооруженные силы РФ продолжают наносить ракетные удары по мирным жителям, в том числе детям, цинично пренебрегая нормами международного гуманитарного права. По состоянию на утро 17 марта 2022 года погибли 108 детей и более 120 раненых" , - говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей в Киевской – 52, Харьковской – 34, Донецкой – 25, Черниговской – 24, Николаевской – 20, Житомирской – 15 Сумской – 14, и Херсонской – 10 областях.

В результате бомбардировок и обстрелов оккупанты повредили более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью.

Больше всего повреждено в:

Донецкой области – 119;

Харьковской области – 77;

Николаевской области – 30;

Сумской области – 28;

Киевской области – 35;

Херсонской области – 21;

Киеве – 24.

Обстреляно более 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью.