Marketwatch: Xerox приостановил поставки продукции в Россию
Один из мировых лидеров в области технологий печати и управления документами Xerox приостановил поставки продукции в Россию, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщил главный финансовый директор компании Ксавье Хейсс, пишет marketwatch.
По его словам, компания отслеживает изменение ситуации в стране и осведомлена об угрозе потенциального изъятия активов российским правительством.
Хейсс отметил, что российское подразделение не вырабатывает выручку в большом объеме, и компания делает все, чтобы полностью соответствовать введенным санкциям.