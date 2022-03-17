РФ пригрозила Боснии украинским сценарием

Посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов заявил, что страна имеет право решать, быть ли членом НАТО, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую ​​возможность.﻿ Об этом он сказал в эфире боснийского телеканала, ссылаясь на Балканский обозреватель, сообщает Европейская правда.

"Если она (Босния и Герцеговина) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать" , – заявил Калабухов.

Он отметил, что не думает, что "в какой-то фантазии, в какой-то реальности БиГ становится членом НАТО" , потому что в стране "нет консенсуса, и БиГ не будет так легко принять решение при этих обстоятельствах" .

По словам посла РФ, пока у России нет плана действий по БиГ, и Москва будет реагировать, "анализируя стратегическую и геополитическую ситуацию" .

Глава Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич осудил заявление посла РФ в БиГ.

"Решительно осуждаю угрозы посла Российской Федерации в БиГ, которые он выразил, комментируя возможность вступления Боснии и Герцеговины в НАТО", – подчеркнул Комшич. – Сообщение российского посла о том, что реакция России последует, приведение примера Украины, против которой Россия совершает агрессию, однозначно, но одновременно неприемлемо для Боснии и Герцеговины" , – добавил глава Президиума БиГ.

Комшич отметил, что решение Боснии и Герцеговины о вступлении в НАТО может быть только решением институтов Боснии и Герцеговины, а не поводом для нападения на Боснию и Герцеговину.