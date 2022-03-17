Мининфраструктуры призывает страны ЕС к полной торговой блокаде России

Министерство инфраструктуры Украины призывает страны ЕС принять ряд системных решений, которые заблокируют торговлю с россией как страной-террористом, сообщает УНИАН.

Об этом сообщил министр Александр Кубраков.

По его словам, речь идет о закрытии всех портов для российских, а также связанных с ней компаний и закрытии доступа к автомобильной сети для российских и белорусских перевозчиков.

"Мы знаем, что на уровне Еврокомиссии и большинства стран ЕС готовы к этим решениям. В частности, Польша, Литва, Латвия и Эстония могут заблокировать транзит грузовиков из Беларуси и России - однако есть ряд стран, которые не готовы идти на подобные шаги", - сказал он .

Так, например, по словам Кубракова, основной аргумент руководства Германии состоит в том, что Россия поставляет в страну продукты и уголь.

В ответ на это министр инфраструктуры Украины привел своему немецкому коллеге Фолькеру Виссингу пример Украины, которой в сверхсложных условиях удалось успешно перестроить логистику поставок угля — в частности, закупая его у стран Латинской Америки, Азии, Африки.

"Это не критическая проблема, которую нельзя было бы решить. Особенно для первой экономики Европы. И я чувствую, что прогресс есть, наши аргументы слышат", – отметил Кубраков .

В то же время министр Кубраков подчеркнул, что антироссийская коалиция крепнет благодаря странам, которые знают, что такое советская оккупация и российский цивилизационный выбор.