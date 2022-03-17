Зеленский: Санкции Запада опоздали, чтобы остановить войну

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что многие санкции против России опоздали, чтобы остановить войну, сообщает Интерфакс-Украина.

«Я обращаюсь к вам после многочисленных встреч, заявлений и просьб, после шагов, многие из которых опоздали, санкций, которых было слишком мало, чтобы остановить войну» , - сказал он, выступая в Бундестаге в четверг днем.

«После того, ка мы увидели, сколько связей ваших компаний остались в России, с государством, которое просто использует вас и ваши компании, чтобы финансировать войну.. Вы снова со стеной, не берлинской, а стеной между свободой и неволей. Когда мы говорили вам, что Северный поток-2 – это оружие, это подготовка к большой войне, мы слышали в ответ, что это экономика, экономика, экономика…. Это был цемент для новой стены. Когда мы спрашивали, что должна сделать Украина, чтобы стать членом НАТО, чтобы быть в безопасности, нам говорили, что такого решения на столе пока что нет» , - сказал он.

Он добавил, что в Германии еще хотели продолжать торговать с РФ.

«Когда мы просили о превентивных санкциях, таких, чтобы агрессор почувствовал, что вы – сила, мы видели затягивание. Мы почувствовали сопротивление. Мы поняли, что вы хотите продолжать торговать с Россией. И сейчас торговые маршруты между вами и государством, которое снова принесла в Европу жестокую войну, - это колючая проволока над Стеной. Над новой стеной, которая разделяет Европу» , - сказал Зеленский.

Он выразил благодарность «тем, кто поддерживает нас: Обычным немцам, которые искреннее помогают украинцам на вашей земле. Журналистам, которые делают свою работу честно, показывая все зло, которое Россия принесла нам. Благодарен тому немецкому бизнесу, который поставил мораль и человечность выше бухгалтерии. И благодарен политикам, которые пытаются сломать эту стену».