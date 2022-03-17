Генштаб ВСУ доложил о потерях противника
Россия потеряла на войне с Украиной уже 14 тысяч человек личного состава ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:
- личного состава – около 14000 человек;
- танков ‒ 444 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1435 единиц;
- артиллерийских систем – 201 единиц;
- РСЗО –72 единиц;
- средства ПВО – 43 единиц;
- самолетов – 86 единиц;
- вертолетов – 108 единиц;
- автомобильной техники – 864 единиц;
- корабли /катера – 3 единиц;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
- специальная техника – 10.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.