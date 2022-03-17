Генштаб ВСУ доложил о потерях противника

Генштаб ВСУ доложил о потерях противника
Фото: president.gov.ua

Россия потеряла на войне с Украиной уже 14 тысяч человек личного состава ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 14000 человек;
  • танков ‒ 444 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1435 единиц;
  • артиллерийских систем – 201 единиц;
  • РСЗО –72 единиц;
  • средства ПВО – 43 единиц;
  • самолетов – 86 единиц;
  • вертолетов – 108 единиц;
  • автомобильной техники – 864 единиц;
  • корабли /катера – 3 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;
  • специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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