Генштаб ВСУ доложил о потерях противника

Россия потеряла на войне с Украиной уже 14 тысяч человек личного состава ВС РФ. Об этом сообщила пресс-служба﻿ Генерального штаба ВСУ.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 17.03 ориентировочно составили:

личного состава – около 14000 человек;

танков ‒ 444 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1435 единиц;

артиллерийских систем – 201 единиц;

РСЗО –72 единиц;

средства ПВО – 43 единиц;

самолетов – 86 единиц;

вертолетов – 108 единиц;

автомобильной техники – 864 единиц;

корабли /катера – 3 единиц;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 11;

специальная техника – 10.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.