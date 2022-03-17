RBI: Raiffeisen Bank рассматривает возможность ухода из России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International в четверг, спустя три недели после начала полномасштабной войны в Украине, заявила о возможности выхода с рынка государства-агрессора России, сообщает Лига.Финансы.

Об этом говорится на сайте RBI.

"Эта беспрецедентная ситуация заставляет RBI задуматься о своей позиции в России. Мы оцениваем все стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России", – сказал генеральный директор RBI Иоганн Штробль .

По его словам, RBI обязан заботиться о своих сотрудниках и клиентах.

Штробль также выразил поддержку людям в Украине, "чья жизнь навсегда трагически изменилась в результате этой войны".

Райффайзенбанк – один из крупнейших банков в России, входит в список системно важных. В Украине группа RBI владеет Райффайзен Банком, являющимся крупнейшим банком с иностранным капиталом.