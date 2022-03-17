МВД: Украинские военные уничтожили уже треть самолетов РФ

По состоянию на четверг, 17 марта, украинские военные уничтожили уже треть всех самолетов, которые ВС РФ задействовала для вторжения.﻿ Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сообщает Новое время.

"Тенденция для нас позитивная… Имея ограниченные ресурсы, мы каждый день сбиваем по несколько самолетов… По нашим подсчетам, мы сбили примерно одну треть самолетов, которые есть у РФ. То есть за 21 день Россия потеряла треть своих самолетов" , — подчеркнул он.

При этом Денисенко предположил, что перед вылетом системы катапультирования российских самолетов умышленно приводят в негодность, чтобы сбитые летчики не попадали в плен к украинским военным.