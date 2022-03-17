FT: Индия может попытаться обойти санкции против России

FT: Индия может попытаться обойти санкции против России
Фото: Рixabay

Центробанк Индии обсуждает с центробанком РФ возможную схему прямого валютного обмена. Это может позволить в условиях международных санкций против России сохранить торговлю, пишет Financial Times, сообщает РБК-Украина.

"Центральный банк Индии ведет первоначальные консультации с Москвой о соглашении о валютной паре "рупия-рубль", которое позволит продолжить экспорт в Россию после того, как западные санкции ограничили международные платежные механизмы", - сообщает издание со ссылкой на свои источники.

Неназванный представитель внешнеторгового ведомства Индии сказал Financial Times, что обмен рупиями на рубли может позволить Индии продолжать покупать российские энергоресурсы в случае нефтяного эмбарго.

Как заявил изданию президент Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) А. Сактхивел:

"другие страны запрещают экспорт в Россию, поэтому для индийских экспортеров самое время выйти на российский рынок".

Ранее США предупреждали другие страны, что не позволят им обойти санкции против России, пригрозив жесткими последствиями.

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