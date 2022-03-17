Подоляк: тактика РФ – это позиционные бои на линиях фронтов

Подоляк: тактика РФ – это позиционные бои на линиях фронтов
Фото: president.gov.ua

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк высказался о тактике Российской Федерации.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам", – написал советник главы ОП.

Кроме того, он добавил, что в тактику РФ входят "активные попытки дестабилизировать общественное мнение" в Украине и "спровоцировать внутренние конфликты".

Новости

Популярные темы форума

analytics