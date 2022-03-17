Подоляк: тактика РФ – это позиционные бои на линиях фронтов

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк высказался о тактике Российской Федерации.

Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

Тактика РФ. В'язкі позиційні бої на лініях фронтів. Локальні казани для мирних громадян. Прицільні удари по об'єктах для укриття цивільних. Затягування рішень щодо гуманітарних коридорів. Активні спроби дестабілізувати громадську думку в нас, спровокувати внутрішні конфлікти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 17, 2022

"Тактика РФ. Вяжущие позиционные бои на линиях фронтов. Локальные котлы для мирных граждан. Прицельные удары по объектам для укрытия гражданских. Затягивание решений по гуманитарным коридорам", – написал советник главы ОП.