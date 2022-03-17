Песков: Россия не намерена выполнять решение Международного суда ООН

Россия отказывается выполнять требование Международного уголовного суда ООН остановить войну в Украине. Решение суда в четверг, 17 марта, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

"Нет, мы не можем принять это решение во внимание. У Международного суда есть такое понятие, как "согласие сторон". Здесь никакого согласия быть не может... В данном случае это то, что мы не можем принять во внимание", - сказал он.

Комментируя опубликованный Financial Times проект "мирного соглашения" между Украиной и РФ, Песков заявил, что в этой публикации "элементы правильные, но в целом она неверна".

"В этой публикации много компиляции информации, которая озвучивалась, которая была в публичном поле, о тех темах, которые на повестке дня. Но собрано все неверно, и по сути она не верна. Элементы правильные есть, но в целом это не соответствует действительности", - сказал Песков.

На вопрос, близки ли Россия и Украина к подписанию договоренностей, он ответил:

"Нет, работа продолжается – когда будет прогресс, мы сообщим".

Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует поездку в зону "операции" в Украине и встречи с ранеными военными в госпиталях. Также Песков заявил, что переговоры Украины и РФ продолжаются.