Шмыгаль: Nestle отказалась уйти из России

Швейцарская корпорация Nestle отказывается прекращать свою деятельность на территории России. Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что компания изменит свое решение, сообщает РБК-Украина.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

"Поговорил с CEO Nestle Марком Шнайдером о неэтичности работы компании в России. К сожалению, не нашел понимания" - отметил Шмыгаль .

Как отметил премьер:

"Рабочие места и налоги уплачены в бюджет страны-террориста - это финансирование убийств беззащитных детей и женщин".

Шмыгаль выразил надежду, что Nestle изменит свое решение.

Ранее Nestle заявила, что приостановила все капиталовложения в Россию после ее вторжения в Украину.