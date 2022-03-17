В Украине появился бот, который поможет различить фейковые новости
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот "Проверка", сообщает пресс-служба.
Отмечается, что бот "Проверка" поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.
Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко:
- Отправьте информацию, которую хотите проверить на подлинность.
- Ваша ссылка сразу попадает команде, умеющей быстро проверять большие массивы информации с применением искусственного интеллекта.
- Достаточно переслать новость боту, в течение несколько минут получите ответ.