В Украине появился бот, который поможет различить фейковые новости

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины рекомендует новый фактчек-бот "Проверка", сообщает пресс-служба.

Отмечается, что бот "Проверка" поможет различить фейковые новости в соцсетях, в политике, определить фейковые новости российских СМИ, направленные на борьбу с Украиной.

Распознать фейки с помощью фактчек-бота очень легко: