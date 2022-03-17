Российский Минфин заявил, что выплатил купоны по еврооблигациям РФ

Россия должна была вчера выплатить 117 миллионов долларов купонных платежей по своим еврооблигациям, сообщает Интерфакс.

Российский Минфин заявил, что выплатил купоны по суверенным еврооблигациям РФ.

"Минфин России информирует, что платежное поручение о выплатах купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2023 году и 2043 году в общей сумме $117,2 млн сроком 15 марта 2022 года, направленное иностранному банку-корреспонденту 14 марта 2022 года, исполнено", - говорится в сообщении .

Напомним, накануне РФ должна была погасить купонный платеж по своим еврооблигациям в долларах.