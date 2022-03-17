ДТЭК восстановила электроснабжение более 5000 домов Донецкой области

За минувшие сутки ремонтные бригады энергетиков вернули свет в 5100 домохозяйств в 6 районах Донецкой области, пострадавших от российских оккупантов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ДТЭК в Facebook.

"По состоянию на 16 марта удалось вернуть в Авдеевском, Бахмутском, Константиновском, Краматорском, Лиманском и Торецком районах Донецкой области. Всего - для 5100 тысяч семей. Некоторые из них были без света по меньшей мере 3 дня" , - сообщили в компании.

Кроме того, от подстанций ДТЭК Днепровские электросети запитали часть Николаевской области, которая из-за вражеских обстрелов более суток была без света и обратились за помощью в соседнюю Днепропетровскую область.