$13,6 млрд от Байдена: как поделят помощь США для Украины

Сумма выглядит очень внушительной, но далеко не все эти средства предназначены непосредственно для нашей страны, сообщает Деловая столица.

Во вторник, 15 марта, президент США Джо Байден подписал закон, предусматривающий выделение на военную и гуманитарную помощь Украине $13,6 млрд. Эта помощь прилагается к американскому закону об ассигнованиях, который устанавливает пределы финансирования расходов правительства США в текущем финансовом году (начался в Штатах в октябре). Общий объем расходов по этому закону — около $1,5 трлн.

За выделенные средства США поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в ночь с 15 на 16 марта:

"Я хочу высказать благодарность президенту Байдену и всем друзьям Украины в США за новый пакет поддержки нашего государства, наших людей на $13,6 млрд. Закон, который предусматривает это финансирование, подписан. Рассматриваем его как первый шаг к полному восстановлению нашего государства" , — сказал Зеленский.

Впрочем, говорить, что все $13,6 млрд пойдут на помощь именно Украине, не совсем правильно. Непосредственно нашей стране достанется только часть средств. Более того, неправильно говорить, что за счет этих средств, например, удастся существенно укрепить гривню, обеспечить стабильность выплаты пенсий и социальной помощи, стабилизировать финансовую систему. Это становится ясно при рассмотрении структуры помощи.

На что пойдут средства

По данным Конгресса США, основная помощь сосредоточена на военных потребностях и пройдет через Министерство обороны США. Это $6,528 млрд. Из них $3,028 млрд пойдут на поддержку операций Европейского командования, развертывание личного состава в регионе и разведку. Еще $3,5 млрд предназначены для пополнения американских запасов вооружения и оборудования, которые сократятся за счет отправок в Украину.

Вторая по размеру часть финансирования приходится на Государственный департамент США — $3,972 млрд. Из них:

$1,4 млрд пойдут на оказание гуманитарной помощи в связи с потоками беженцев из Украины и непосредственно беженцам;

$1,12 млрд предоставляются на помощь Европе, Евразии, Центральной Азии для гибкого реагирования на макроэкономические потребности в Украине, в частности в энергетике и кибербезопасности;

$650 млн пойдут на Программу иностранного военного финансирования (FMF) для обеспечения дополнительной поддержки Украины и стран, затронутых ситуацией в Украине, в том числе НАТО. Эти деньги предназначены, чтобы наращивать потенциал и сдерживать дальнейшую российскую агрессию в странах восточного фланга НАТО и для других партнеров в регионе;

$647 млн пойдут на Фонд экономической поддержки, чтобы быстро реагировать на макроэкономические потребности в Украине, государственные усилия в энергетике и кибербезопасности, а также на потребности в соседних странах;

$125 млн — на финансирование дипломатических программ для американских граждан, поддержка проектов, которые вынуждены покинуть Украину;

$30 млн — на международный контроль по наркотикам и обеспечение правопорядка в Украине, программы по обеспечению верховенства закона и правоохранительные программы.

Третьей по размеру частью являются расходы на Агентство США по международному развитию (USAID) — $2,795 млрд. Из них $2,65 млрд — для оказания чрезвычайной продовольственной помощи, на здравоохранение и срочную поддержку уязвимых групп населения внутри Украины и в регионе. $120 млн — на поддержку активистов, журналистов и независимые СМИ, продвижение темы ответственности за нарушения прав человека в России. Еще $25 млн предназначены для покрытия операционных расходов при поддержке проектов, которые были вынуждены уйти из Украины.

Агентству США по глобальным медиа (USAGM) дали $25 млн на борьбу с дезинформацией и поддержку каналов коммуникации для независимой информации для Украины.

По Министерству финансов США пройдет $61 млн на дополнительный персонал и подряды по контролю за соблюдением санкций и борьбе с финансовыми преступлениями.

Отдельно $22,1 млн пойдет на экономический и торговый анализ влияния войны на глобальную торговлю и перестройку экспорта в связи с войной в Украине.

Через Министерство юстиции США пройдет помощь в размере $59,4 млн. Они предназначены на борьбу с киберпреступностью и программами-вымогателями в Украине, для юридической поддержки в случаях преследования нарушителей санкций. Эти деньги пойдут также на расследование киберугроз и контрразведывательную деятельность ФБР.

$30 млн пойдет на поддержку интеграции электросетей Украины в европейскую систему ENTSO-E (кстати, 16 марта Владимир Зеленский сообщил о завершении процесса объединения украинской и европейской энергосистем).

$100 млн составят гранты на пожертвования продуктов питания для продовольственной помощи Украине и беженцам.

Четверть помощи — на оружие Украине

Итак, все сводится к нескольким основным статьям: $6,5 млрд на разворачивание войск в регионе и отправку оружия в Украину, $4 млрд — на гуманитарную помощь беженцам из Украины и $1,8 млрд — для удовлетворения экономических потребностей Украины и соседних стран, в частности, в кибербезопасности и энергетике.

Важно подчеркнуть, что напрямую в украинский бюджет эти средства не направляются. Они проходят через официальные государственные структуры США и являются помощью.

Что касается конкретно Украины, то это возможность получения вооружений на $3,5 млрд, 1,4 млрд на беженцев, $30 млн на поддержку присоединения энергосистемы к ENTSO-E, $30 млн на правоохранительные программы. Все это занимает более трети всего пакета помощи.

"Основные статьи расходов в рамках утвержденной суммы — это достаточно большой объем оказания Украине оборонной помощи вооружениями, боеприпасами и военным снаряжением, то есть летальные и нелетальные средства обороны, — говорит эксперт в сфере стратегической аналитики Владимир Воля. — Конечно же, остается вопрос, будут ли заложены в эти суммы какие-то существенные вооружения. Мы видим, что перестают открыто заявлять, кто какие вооружения поставляет, начинают засекречивать эту информацию. То, что было сказано о поставке "Джавелинов" и комплексов ПВО, возможно, только лишь видимая часть айсберга. Невидимая часть в виде более существенных видов вооружения — это пока что, скорее, предмет догадок".

То есть пакет финансирования в $13,6 млрд является комплексным — для решения текущих проблем в регионе, охваченном войной. Стоит также понимать, что это, наверняка, не последняя помощь США для нашей страны.