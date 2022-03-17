Госэкоинспекция: оккупанты уже украли воды более чем на 600 млн

В Госэкоинспекции заявили, что кафиры уже украли украинскую воду на сумму почти 620 млн грн, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

По данным инспекции, сумма ущерба за самовольное использование водных ресурсов народа Украины составляет 32 628 960 гривен в сутки.

"Страной-агрессором 24 февраля 2022 года были захвачены все гидротехнические сооружения Северо-Крымского канала, регулировавшие водоснабжение воды из Каховского водохранилища нижнего бассейна реки Днепр до полуострова Крым.

Так, враг 27 февраля разрушил временную дамбу, автомобильный мост и главное перегородочное сооружение канала.