В Кабмине разъяснили, как получить пенсию и соцвыплаты во время войны
Минсоцполитики разъяснило процесс получения пенсий для украинцев, которые сменили место жительства, и для тех, которые остаются по прежнему адресу, сообщает UBR.
В случае временной смены места жительства пенсионеры во время военного положения в Украине могут переадресовать свои выплаты на фактический адрес. После соответствующего оформления, которое можно сделать по телефону, пенсия будет выплачена в течение нескольких дней. Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики.
В целом во время войны процесс начисления и получения пенсий или денежных выплат остается неизменным – через уполномоченные банки или "Укрпочту". В первом случае деньги зачисляются на текущий счет получателя, открытый в банке.
Если пенсионер получает выплаты через "Укрпочту", то необходим ждать доставку или забрать деньги в ближайшем отделении, если это безопасно.
В то же время граждане, которые сменили свое место проживания из-за войны, должны оформить переадресацию:
- для переведения выплат на другое почтовое отделение "Укрпочты" необходимо сообщить в Пенсионный фонд (по телефону или через личный кабинет) или позвонить по номеру 0-800-300-545 (кнопка 5);
- для оформления перевода в отделение Ощадбанка без открытия банковского счета нужно обратиться в Пенсионный фонд или орган социальной защиты (лично или по телефону).
"Ваши деньги будут выплачены за заявленным адресом проживания в течение нескольких дней", – сказано в сообщении Минсоцполитики.