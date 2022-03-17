В Кабмине разъяснили, как получить пенсию и соцвыплаты во время войны

Минсоцполитики разъяснило процесс получения пенсий для украинцев, которые сменили место жительства, и для тех, которые остаются по прежнему адресу, сообщает UBR.

В случае временной смены места жительства пенсионеры во время военного положения в Украине могут переадресовать свои выплаты на фактический адрес. После соответствующего оформления, которое можно сделать по телефону, пенсия будет выплачена в течение нескольких дней. Об этом сообщает пресс-центр Министерства социальной политики.

В целом во время войны процесс начисления и получения пенсий или денежных выплат остается неизменным – через уполномоченные банки или "Укрпочту". В первом случае деньги зачисляются на текущий счет получателя, открытый в банке.

Если пенсионер получает выплаты через "Укрпочту", то необходим ждать доставку или забрать деньги в ближайшем отделении, если это безопасно.

В то же время граждане, которые сменили свое место проживания из-за войны, должны оформить переадресацию:

для переведения выплат на другое почтовое отделение "Укрпочты" необходимо сообщить в Пенсионный фонд (по телефону или через личный кабинет) или позвонить по номеру 0-800-300-545 (кнопка 5);

для оформления перевода в отделение Ощадбанка без открытия банковского счета нужно обратиться в Пенсионный фонд или орган социальной защиты (лично или по телефону).