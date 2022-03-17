МВД: В Киеве и области во время комендантского часа задержали несколько ДРГ

В Киеве и Киевской области в течение почти двух суток комендантского часа задержали несколько российских диверсионных групп. Сейчас ситуация в столице и области контролируется.﻿ Об этом рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко во время телемарафона, сообщает Українські Новини.

"Мы задерживали диверсионные группы как в Киеве, так и в Киевской области. Они все были нейтрализованы. И как результат - ситуация в Киеве и на тех территориях, которые мы контролируем в области, относительно стабильна и полностью контролируема. Поэтому с этой точки зрения, я считаю, что комендантский час сработал. Мы действительно не дали возможности россиянам сделать то, что они планировали сделать", - отметил Денисенко.