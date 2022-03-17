Dow Jones исключит облигации РФ и Беларуси из своих индексов

S&P Dow Jones Indices 31 марта исключит облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых компанией индексов, сообщает Новое время.

"S&P Dow Jones Indices провел консультации с участниками рынка по поводу потенциального исключения российских облигаций как результат недавних санкций и ограничения доступности рынка" , — говорится в сообщении американского индексного провайдера.

Ранее S&P Dow Jones исключила акции компаний, котирующихся или зарегистрированных в России, включая ADR и GDR, из рассчитываемых им фондовых индексов.

Как сообщалось, JPMorgan также объявил, что исключит российский долг из своих индексов до конца марта.