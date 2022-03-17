Арестович: ВСУ уничтожили командный пункт одной из российских армий

Украинские войска уничтожили командный пункт одной из российских армий, сообщил на брифинге в четверг утром советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.

«Это большое достижение. Это, вероятно, означает уничтожение нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию ведения противником боевых действий» , - сказал он.

По словам Арестовича, за сутки уничтожено 10 воздушных целей - 5 самолетов, 2 вертолета, один БПЛА и несколько крылатых ракет.

«Враг, понимая, что не может получить победу ни в воздухе, ни на земле, применяет традиционные методы ведения войны – разрушение гражданских объектов и террор мирного населения, как мы видели в Мариуполе» , - сказал он.

Кроме того, он отметил «мощные информационно-психологические операции, одной из тем которых стало спекуляции о том, что Украина, якобы, проигрывает на переговорах.