Арестович: ВСУ уничтожили командный пункт одной из российских армий
Украинские войска уничтожили командный пункт одной из российских армий, сообщил на брифинге в четверг утром советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.
«Это большое достижение. Это, вероятно, означает уничтожение нескольких генералов и, соответственно, паузу и дезорганизацию ведения противником боевых действий», - сказал он.
По словам Арестовича, за сутки уничтожено 10 воздушных целей - 5 самолетов, 2 вертолета, один БПЛА и несколько крылатых ракет.
«Враг, понимая, что не может получить победу ни в воздухе, ни на земле, применяет традиционные методы ведения войны – разрушение гражданских объектов и террор мирного населения, как мы видели в Мариуполе», - сказал он.
Кроме того, он отметил «мощные информационно-психологические операции, одной из тем которых стало спекуляции о том, что Украина, якобы, проигрывает на переговорах.
«Позиция президента состоит в том, что Украина должна быть признана в международных границах по состоянию на 1991 год. Все, о чем договоримся, должно быть лучше, чем до войны. Иначе зачем тогда эти жертвы украинского народа», - сказал Арестович.