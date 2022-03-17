Турция подтвердила, что не признает Крым российским

Турция не признает аннексию Крымского полуострова Россией, поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении МИД Турции по случаю годовщины проведения РФ незаконного референдума в Крыму, сообщает Укринформ.

«Автономная Республика Крым, принадлежащая Украине, была аннексирована Российской Федерацией после нелегитимного референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Турция и международное сообщество не признают этот акт, который является явным нарушением международного права» , - говорится в заявлении.

МИД Турции указывает, что страна продолжит внимательно следить за событиями в Крыму, в частности, что касается крымских татар.