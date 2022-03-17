ГУР: Сирийские наемники едут на войну в Украину, чтобы бежать в ЕС

Главное управление разведки Минобороны заявляет, что часть сирийских наемников рассматривают участие в войне на стороне России как шанс для дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС, сообщает Украинская правда.

"Недавно в военную базу Хмеймим из России прибыло более 30 боевиков, получивших ранения в боях против защитников Украины. Это негативно отразилось на морально-психологическом состоянии других наемников и привело к отказу части из них участвовать в боевых действиях.

Среди сирийских боевиков даже были зафиксированы случаи самоувечья. Часть наемников рассматривают отправку в Россию и Беларусь как шанс дальнейшего дезертирства и нелегальной миграции в страны ЕС", - заявляют в ГУР.

В ГУР сообщили, что командование российской военной базы Хмеймим (в Сирии) получило указание ежедневно отправлять в Украину до 300 боевиков. 15 марта 150 наемников уже отправили в Россию для участия в боевых действиях против Украины.

По информации военной разведки Украины, в ближайшее время также планируется переместить из Сирии в Россию и Беларусь вооружение, военную технику и другие ресурсы для обеспечения российских оккупантов.

В общей сложности президент Сирии Башар аль-Асад пообещал предоставить России для войны в Украине 40 000 боевиков.

Наемникам во время вербовки обещали, что они будут выполнять исключительно полицейские функции по наведению порядков на оккупированных территориях.

Но впоследствии среди наемников начала распространяться информация, что они будут участвовать в боевых действиях против украинской армии, а это значительно снизило "боевой дух" сирийцев.