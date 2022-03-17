Генштаб: враг продвигается в Донецком направлении, но несет потери

Вооруженные силы РФ не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но удачи пока не имеют. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей официальной странице в Facebook﻿.

"Идут двадцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские террористические войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Удачи нет", – докладывают в Генштабе.

Сообщается, что в целях сковывания действий ВСУ противник пытается осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы. При этом, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

"На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск Российской Федерации для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении", – сообщает Генштаб.

При этом отмечается, что вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне российской федерации сохраняется.

"На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери", – утверждает командование ВСУ.

В Генштабе добавляют, что враг "пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение" .

"На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления", – говорится в отчете.

ВСУ докладывают, что противник "совершает хаотические обстрелы" позиций ВСУ, "пытается вести разведку" .

"На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения", – отмечают в Генштабе.

Сообщается, что российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

"На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города)", – доложили ВСУ.

При этом подчеркивается, что на Попаснянском и Волновахском направлениях враг провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка, понес потери и сейчас проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов.

"На Мариупольском направлении продолжается штурм города. В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций", – докладывают в Генштабе.

Отмечается, что противник "пытался проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взял под контроль н. п. Малая Шестерня, однако общего успеха не имел" и сейчас "закрепляется на занимаемых позициях" .

"На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники", – говорится в сводке.

Сообщается, что противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территориях, так и на собственное население с целью формирования мифа о "непобедимости" ВС РФ.

Командование Вооруженных Сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.