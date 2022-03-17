Генштаб: враг продвигается в Донецком направлении, но несет потери
Вооруженные силы РФ не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но удачи пока не имеют. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины на своей официальной странице в Facebook.
"Идут двадцать вторые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские террористические войска продолжают стратегическую наступательную операцию против Украины. Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Удачи нет", – докладывают в Генштабе.
Сообщается, что в целях сковывания действий ВСУ противник пытается осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от столицы. При этом, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.
"На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории, инфраструктуры Республики Беларусь группировкой войск Российской Федерации для нанесения ударов по территории Украины и логистического обеспечения группировки оккупационных войск, действующих на Полесском направлении", – сообщает Генштаб.
При этом отмечается, что вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь в боевых действиях на стороне российской федерации сохраняется.
"На Полесском направлении враг предпринимал попытки овладеть ранее занятыми рубежами, потерянными в результате успешных действий подразделений Вооруженных Сил Украины. Успеха на указанном направлении не имеет, несет потери", – утверждает командование ВСУ.
В Генштабе добавляют, что враг
"пытается осуществить перегруппировку войск и наладить логистическое обеспечение".
"На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления", – говорится в отчете.
ВСУ докладывают, что противник
"совершает хаотические обстрелы" позиций ВСУ,
"пытается вести разведку".
"На Слобожанском направлении оккупанты пытались провести наступательные действия из района города Изюм, успеха не имели. Предпринимаются попытки закрепиться на занятых рубежах и усовершенствовать систему материально-технического обеспечения", – отмечают в Генштабе.
Сообщается, что российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.
"На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Имел частичный успех в районе Рубежного (закрепляется на западной и северо-западной окраинах города, продвигается к южной части города)", – доложили ВСУ.
При этом подчеркивается, что на Попаснянском и Волновахском направлениях враг провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка, понес потери и сейчас проводит перегруппировку войск, осуществляет пополнение запасов.
"На Мариупольском направлении продолжается штурм города. В Запорожском направлении активных наступательных действий оккупанты не проводили. На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций", – докладывают в Генштабе.
Отмечается, что противник
"пытался проводить наступательные действия в Криворожском направлении, взял под контроль н. п. Малая Шестерня, однако общего успеха не имел" и сейчас
"закрепляется на занимаемых позициях".
"На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники", – говорится в сводке.
Сообщается, что противник пытается распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на население временно оккупированных территориях, так и на собственное население с целью формирования мифа о "непобедимости" ВС РФ.
Командование Вооруженных Сил Украины обращается к медиасообществу с просьбой максимально ограничить освещение персональных данных, фотографий, содержащих лицо офицерского состава (командиров подразделений), геолокационной, визуальной, адресной привязки к местам выполнения ими задач.
"Исключить фото- и видеофиксацию, распространение в медиа точной территориальной привязки бомбоубежищ (мест укрытия гражданского населения), с целью усложнения получения противником текущей информации из открытых источников для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданской инфраструктуре", – попросили в ВСУ.